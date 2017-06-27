Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс не уверен в наличии у Москвы «агрессивных намерений».

При этом НАТО противостоит усилиям России по увеличению военного потенциала «практически на каждом уровне», но в отношении альянса.

Павел подчеркнул, что в альянсе определяют угрозу, основанную на двух главных компонентах — возможность и намерения.

«Что касается возможностей, нет сомнений, что Россия развивает свои возможности и в традиционной, и в ядерной составляющей… Что касается намерений, они не ясны, потому что мы не можем точно сказать, что у России есть агрессивные намерения в отношении НАТО», — цитирует генерала издание Politico.

Павел добавил, что «растущее военное мастерство [России] неоспоримо».

Генерал также отметил «растущее военное присутствие России», однако не привел доказательств.