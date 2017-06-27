Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру Кристофера Рея, выдвинутого ранее на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР).

О назначении Кристофера Рея на этот пост Дональд Трамм официально объявил 7 июня. Президент США выразил уверенность в том, что новый глава ФБР, в случае утверждения его кандидатуры, станет «несгибаемым стражем закона».

Со своей стороны Рей заявил, что принятое Трампом решение для него стало «огромной честью». Его кандидатуру также поддержал генеральный прокурор США Джефф Сешнс, пишет ТАСС.

Напомним, Трамп отправил прежнего главу ФБР Джеймса Коми в отставку 9 мая, отметив, что руководитель бюро расследований не способен выполнять свои обязанности.