Военные из национальной армии Ливии, возглавляемой Халифа Хафтаром, обнаружили на базе террористов ИГ (запрещена в РФ) древние артефакты. Об этом сообщает телеканал «Ливия сейчас».

Древние памятники военные нашли на недавно отбитой у боевиков военной базе в городе Бенгази. Среди найденного также есть римские скульптурные портреты и глиняные амфоры. Террористы планировали нелегально вывезти из страны предметы старины, сообщает «РИА Новости».

Напомним, сейчас в Ливии сейчас царит двоевластие. На востоке страны правит парламент, а на западе и в столице Триполи заседает правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем.