Супругу бывшего участника выборов в президенты США, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса заподозрили в мошенничестве. ФБР в отношении нее ведет расследование ФБР.

Как передает агентство Associated Press, ФБР cчитает, что Джейн О'Мира Сандерс могла делать заведомо ложные утверждения, чтобы незаконно привлечь финансирование в размере примерно $10 млн. Ее официальный представитель Джефф Уивер подтвердил, что его подопечная наняла адвоката. Он подчеркнул, что обвинения в отношении супруги сенатора были выдвинуты по политическим мотивам, передает ТАСС.

Сообщается, что Джейн Сандерс в 2010 году, будучи президентом колледжа в городе Берлингтон в штате Вермонт, привлекла $10 млн на покупку земельного участка недалеко от учебного заведения. Она тогда заявляла, что сделка является выгодной, поскольку число студентов в ближайшие годы должно расти.

В 2011 году супруга Берни Сандерса ушла из колледжа, а в 2016 году он закрылся с многочисленными долгами.