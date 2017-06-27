Во вторник, 27 июня, группа бизнесменов и правительственных чиновников отправится на южные Курилы с пятидневным визитом, чтобы на месте изучить возможности для совместной экономической деятельности.

Как сообщает телекомпания NHK, группа прибудет в Южно-Сахалинск. Делегация должна встретиться с руководством Сахалинской области, посетить перспективные с точки зрения начала совместной экономической деятельности объекты.

Обсудить возможности совместной российско-японской хозяйственной деятельности на южных Курилах договорились на саммите в декабре 2016 года. А уже в феврале 2017 года глава МИД Японии Фумио Кисида назвал основные направления этой деятельности: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология.