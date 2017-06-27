Ключевской вулкан на Камчатке начал во вторник выбрасывать пепел вслед за Карымским. Высота выбросов достигает до 6 км над уровнем моря.

По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый шлейф распространился более чем на 110 км к юго-востоку от Ключевского.

Напомним, «Известия» писали, что несколькими часами ранее вулкан Карымский также выбросил столб пепла на высоту 6 км. Для обоих вулканов установлен один оранжевый код опасности для авиации.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах полуострова не зарегистрировано.