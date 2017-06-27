Более 2 тыс. работников текстильной промышленности вышли в понедельник, 26 июня, на улицы столицы Гаити Порт-о-Пренса, требуя повышения заработной платы.

Как сообщает агентство AFP, сейчас рабочие текстильных фабрик на Гаити в среднем получают около 300 гурдов ($4,75 или 280 рублей) за восьмичасовой рабочий день. Они требуют увеличить эту сумму более чем вдвое - до 800 гурдов ($12,75 или 750 рублей).

Участники акции утверждают, что только треть зарплаты тратят на проезд. Из-за этого на покупку продуктов денег не остается.

Большинство текстильных предприятий на Гаити принадлежат крупным корпорациям из США.