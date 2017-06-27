Американский лидер Дональд Трамп назвал себя и главу правительства Индии Нарендру Моди «мировыми лидерами соцсетей».

«Я рад сообщить американскому народу, прессе, индийскому народу, что мы мировые лидеры с соцмедиа», — заявил Трамп, выступая с приветственной речью на встрече с Моди, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом.

Трамп подчеркнул, что верит в возможность «давать народу быть на прямой связи с их чиновниками и слышать отклик от него», передает «РИА Новости».

Президент США и премьер-министр Индии являются активными пользователями социальной сети Twitter.