Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд с запросом о предъявлении обвинений в коррупции президенту страны Мишелу Темеру. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Согласно законодательству Бразилии, президент обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования. Поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только Федеральный верховный суд страны, пишет ТАСС.

Кроме того, для возбуждения уголовного дела против действующего главы государства требуется одобрение не менее двух третей депутатского корпуса нижней палаты парламента. Федеральный Верховный Суд может начать расследование в отношении президента только после этой процедуры.