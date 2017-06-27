Оружие индивидуального пользования, находившееся у повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), сдано миссии ООН, сообщается в распространенном в понедельник сообщении миссии.

Уточняется, что это было предусмотрено «дорожной картой» разоружения повстанцев и касалось более двадцати зон размещения РВСК.

Осенью 2016 года глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали окончательное соглашение о мире в стране. Оно должно было положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тыс. человек.

Процесс разоружения должен был завершиться к 29 мая, но его перенесли на более поздний срок.