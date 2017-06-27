Российские банки примут участие в тестировании решений для Национальной биометрической платформы, которое начнется в конце июля 2017 года.

О своем участии в проекте уже заявили ВТБ24, Россельхозбанк, Бинбанк и Росбанк.

Как рассказал глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, уже к октябрю 2017 года банки должны получить от Минкомсвязи и «Ростелекома» готовое решение по сбору и регистрации биометрических параметров граждан — изображений лица и голосовых слепков.

Ожидается, что опробовать эти решения кредитные организации смогут уже в декабре. Затем технологии сбора биометрических параметров и формирование биометрических шаблонов будут внедрены на практике.

Летом — на первом этапе — банки должны определиться, какие именно биометрические параметры они будут применять на практике для проверки граждан.

По мнению экспертов, применение биометрии позволит сократить время на обслуживание клиентов. В то же время специалисты опасаются, что биометрические данные могут стать легкой добычей для преступников.

Национальная биометрическая платформа, которая создается на базе «Ростелекома», позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта. Например, гражданин сможет открыть вклад и получить кредит, не посещая офис банка.

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Биометрические данные сохранят банки