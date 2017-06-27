Госдеп США планирует начать внедрение пунктов иммиграционного указа американского президента Дональда Трампа в течение 72 часов с момента решения Верховного суда США. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник, 26 июня.

Госдепартамент также обязался предоставить подробную информацию о внедрении указа после консультации с минюстом США и министерством внутренней безопасности.

В понедельник Верховный суд США решил частично восстановить действие указа Трампа об отказе в выдаче виз на въезд в страну гражданам ряда мусульманских государств. Это означает, что решение американского президента будет частично действовать до окончательного рассмотрения дела Верховным судом. Следующие слушания назначены на октябрь.

Ранее суды уже дважды принимали решение о блокировке данного указа, который предусматривал введение 90-дневного запрета на въезд в Штаты гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Сирии, Судана и Йемена.