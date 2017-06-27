Финальный матч Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, пройдет при дождливой погоде. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Главный метеоролог страны отметил, что погода 2 июля в Северной столице будет облачной и дождливой.

«Температура - от 12 до 15 градусов, грозы и порывистого ветра не планируется», — сказал Вильфанд.

В Москве 2 июля во время матча за третье место ожидается облачная с прояснениями погода. Возможен также кратковременный дождь. Глава Росгидромета добавил, что прогноз не является окончательным, поскольку данные обновляются каждый день.

Вильфанд сообщил, что во время полуфиналов Кубка в Казани и Сочи прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщает ТАСС.