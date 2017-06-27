Российский лидер Владимир Путин во вторник, 27 июня, отправится в Ижевск, где посетит концерн «Калашников» и электромеханический завод «Купол».

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

Также он встретится с молодыми специалистами и школьниками, ставшими победителями научно-технических конкурсов и соревнований.

О предстоящей рабочей поездке в Удмуртию президент заявил в ходе «прямой линии» после того, как к нему обратилась жительница Ижевска и пожаловалась на условия жизни в аварийном бараке.