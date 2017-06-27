Российским чиновникам могут разрешить получать ученые степени и звания, спортивные награды без согласования с начальством.

С такой инициативой выступил Минтруд. Ведомство уже подготовило поправки в несколько федеральных законов, в том числе «О статусе судей в Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О статусе военнослужащих», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ряд других.

В министерстве заявили, что работа будет вестись в соответствии с требованием статьи 7 Федерального закона «О противодействии коррупции», которая предусматривает устранение необоснованных запретов и ограничений, совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы.

Госслужащим будет по-прежнему запрещено вопреки установленному порядку принимать почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия от иностранных государств, международных организаций, политических партий. Послабления касаются только науки и спорта.

Действующее законодательство не запрещает чиновникам заниматься наукой или спортом, но при получении каких-либо наград или званий они обязаны в письменной форме обратиться к руководству за разрешением.

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