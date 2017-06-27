США и Индия договорились расширять обмен разведданными и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Стороны намерены усилить взаимодействие в борьбе с ними.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что борьба с терроризмом станет важным аспектом взаимодействия США и Индии.

«Для того, чтобы отвечать на проблемы, вызывающие наши озабоченности, такие как терроризм, мы будем расширять обмен разведданными, обмениваться информацией, расширять обмен методиками (в этой сфере)», — цитирует Моди «РИА Новости».

Кроме того, страны намерены укреплять координацию для обеспечения безопасности в Афганистане. Моди сообщил, что Индия и США проводят консультации по этому вопросу.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп после переговоров заявил, что у сторон есть общие взгляды на многие вопросы.