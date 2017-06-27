Актер и писатель Владимир Конкин в интервью «Известиям» рассказал о художественных приемах в новой книге, название которой пока держится в секрете.

Повествование построено на женских письмах, написанных самим Конкиным.

«Еще в школе я писал домашние сочинения за мальчишек, подделываясь под стиль каждого. А они в отличие от меня дружили с математикой, и благодаря нашему чейнджу, как теперь говорят, я порой совершенно незаслуженно получал по этому предмету баллы выше двойки. Только на последнем звонке мы признались, что водили педагогов за нос», — поделился актер с корреспондентом «Известий».

По его мнению, слово является «самым страшным оружием».

«Профессия обязует меня очень взыскательно относиться к каждому произнесенному мной слову. И оно всегда было мне подспорьем», — добавил Конкин.

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Владимир Конкин: «Моя современность — не в эпатаже»