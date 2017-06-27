«Роснефть» готова передать малорентабельные нефтяные скважины компаниям малого и среднего бизнеса.

Об этом в своей статье в «Известиях» пишет глава «Роснефти» Игорь Сечин.

По его словам, будет проанализирован весь фонд скважин, «чтобы выделить бездействующие и низкодебитные скважины, которые для нас, как большого бизнеса, малорентабельны».

«Мы готовы передать такие скважины в аренду/эксплуатацию предприятиям малого и среднего бизнеса, которые могут искать пути повышения эффективности на каждой отдельно взятой скважине», — пишет Сечин.

Глава «Роснефти» добавил, что в компании также понимают необходимость инвестировать в IT-решения в бурении

«Мы понимаем, что в строительстве скважин будущее — за масштабным использованием высокоавтоматизированных буровых комплексов, за роботизацией процессов строительства, за развитием технологий строительства и заканчивания высокотехнологичных скважин сложной архитектуры», — подчеркнул Сечин.

По его словам, в конечном итоге наш нефтесервисный бизнес «Роснефти» должен стать более независимым, развивать сотрудничество со сторонними заказчиками.

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