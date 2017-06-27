Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости срочно решать северокорейскую проблему. Об этом он сказал в понедельник, 26 июня, в Белом доме по завершении переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди.

«Благодарен индийскому народу за их вклад в усилия по Афганистану, и за то, что они к нам присоединились и ввели новые санкции в отношении северокорейского режима», — сказал Трамп, отметив, что сейчас КНДР создает большие проблемы для других стран.

«Этим надо заниматься и, возможно, заниматься быстро», — отметил американский лидер.

8 июня КНДР провела испытание нового типа ракет, за пуском лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Выпущенные из района Вонсан ракеты пролетели 200 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.