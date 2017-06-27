Департамент культурного наследия Москвы распорядился приостановить снос конструктивистского Дома культуры имени Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в связи с подачей заявления о включении здания в реестр объектов культурного наследия.

Об этом сообщается на сайте департамента.

Уточняется, что заявление поступило 22 июня, сейчас ДК не является объектом культурного наследия.

«В настоящее время заявление принято Мосгорнаследием к рассмотрению», — заявили в ведомстве.

Дальнейшая судьба дома будет решаться после оценки объекта независимыми экспертами.

Как ранее сообщали «Известия», здание было построено в 1929 году для работников завода «Авиаприбор». Демонтаж постройки должна была провести «дочка» «Донстроя» — компания «Талкалегпром».