США рассчитывают на долгосрочные контракты по поставкам газа в Индию. Об этом заявил президент Дональд Трамп во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Дональд Трамп отметил, что они рассчитывают на экспорт дополнительных энергоресурсов из США в Индию. Он подчеркнул, что «это соглашение сейчас обсуждается», сообщает «РИА Новости».

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что американскую делегацию на международном предпринимательском саммите, который пройдет осенью в Индии возглавит его дочь Иванка Трамп.

Напомним, премьер-министр Индии находится в Вашингтоне с официальным визитом. Нарендра Моди 25 июня провел встречу с представителями индийской диаспоры в США.