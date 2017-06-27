Бабушкинский суд Москвы 27 июня огласит приговор лидеру движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Марцинкевича обвиняют в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве. Прокурор просил приговорить его к 11,5 годам колонии строгого режима.

По мнению защиты, вина Марцинкевича опровергается исследованными по делу доказательствами, а потому ему должен быть вынесен оправдательный приговор.

В конце января 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Марцинкевича и его подельников, участников возглавляемой им организации «Реструкт». Они обвиняются умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, а также в возбуждении ненависти либо вражды.

Обвинение в экстремизме Марцинкевичу предъявлено в связи с его книгой «Реструкт», внесенной в реестр экстремистских материалов.

По версии следствия Марцинкевич и его подельники под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013–2014 гг. совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.

Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено 3,5 года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.