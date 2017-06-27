Суд во вторник огласит приговор Максиму Марцинкевичу
Бабушкинский суд Москвы 27 июня огласит приговор лидеру движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному по прозвищу Тесак.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Марцинкевича обвиняют в экстремизме, разбое, уничтожении чужого имущества и хулиганстве. Прокурор просил приговорить его к 11,5 годам колонии строгого режима.
По мнению защиты, вина Марцинкевича опровергается исследованными по делу доказательствами, а потому ему должен быть вынесен оправдательный приговор.
В конце января 2016 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Марцинкевича и его подельников, участников возглавляемой им организации «Реструкт». Они обвиняются умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, а также в возбуждении ненависти либо вражды.
Обвинение в экстремизме Марцинкевичу предъявлено в связи с его книгой «Реструкт», внесенной в реестр экстремистских материалов.
По версии следствия Марцинкевич и его подельники под предлогом осуществления социально-значимых проектов, связанных с противодействием распространению наркотиков, в 2013–2014 гг. совершали в Москве нападения на граждан, используя в качестве оружия электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Следствие считает Марцинкевича и его сообщников причастными к нападениям на восемь человек, один из которых от полученных телесных повреждений скончался.
Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм в 2007, 2009 и 2014 годах. По совокупности двух первых приговоров ему было назначено 3,5 года лишения свободы, по последнему — 2 года и 10 месяцев.