Президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-морские силы США, Индии и Японии намерены провести в июле 2017 года крупнейшие совместные учения в Индийском океане.

Американский лидер отметил, что военные США активно работают над тем, чтобы укреплять сотрудничество с другими странами.

«В следующем месяце они вместе с ВМС Японии примут участие в крупнейших военно-морских учениях, когда-либо проводившихся в огромном Индийском океане», – сказал Трамп на встрече с премьер-министром Индии в Белом доме.