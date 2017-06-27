Госдепартамент США одобрил продажу Австралии военных самолетов Gulfstream. Сумма контракта составит примерно $1,3 млрд.

В сообщении министерства обороны США сказано, что правительство Австралии запросило о возможной продаже до пяти самолетов Gulfstream. Лайнеры оснащены комплексами воздушной разведки, слежения и ведения радиоэлектронной борьбы. Согласно закону администрация уведомила Конгресс об экспорте военной техники. У конгрессменов есть 90 дней для изучения вопроса. Они также могут и заблокировать контракты, сообщает «РИА Новости».

Также стало известно о подписании еще одного контракта на продажу Индии военно-транспортного самолета С-17 за $366,2 млн.