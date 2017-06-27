В результате авиаудара арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в центральной части Йемена погибли не менее девяти человек, еще четверо пострадали.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных жителей и чиновников.

«Бомбардировщики под управлением Саудовской Аравии нанесли несколько ударов по домам жителей деревни в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, включая двух женщин», – сообщает агентство.

Уточняется также, что авиаудар нанесли по провинции Мариб в 173 километрах к северо-востоку от столицы страны города Сана.