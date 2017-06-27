Чаще всего пользователи «Яндекса» ищут в поисковой системе блюда из курицы и картофеля, на третьем месте по популярности запрос со словом «мясо».

«Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тыс. запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный», – выяснили аналитики компании.

Уточняется, что самыми популярными стали рецепты куриного салата и курицы в духовке.

Самым популярным блюдом для пользователей стал салат «Цезарь» и салат из крабовых палочек. Далее следуют различные торты, а тройку лидеров по запросам замыкают супы. Русские блины оказались на шестом месте, а пицца по популярности в поиске обогнала оладьи и заняла 13-е место.

В исследовании также отмечается, что перед Новым годом русскоязычные пользователи ищут рецепты оливье, холодца и салатов с ананасами, а ближе к Пасхе – рецепты куличей. Еще один заметный пик отмечается в феврале – накануне Масленицы в интернете ищут, как печь блины.

Данные были собраны за период с апреля 2016 года по март 2017 года.