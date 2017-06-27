Супруга актера Владимира Этуша, который получил травму при падении у входа в поликлинику и попал в НИИ имени Склифосовского, сообщила подробности о случившемся.

Елена Этуш написала на своей странице в Facebook, что актер остался один «без помощи и присмотра у входа в поликлинику», пока она отлучилась за автомобилем на парковку, расположенную «за километр» от лечебного учреждения.

«Знаете, почему он [Этуш] остался у входа в поликлинику один, без помощи и присмотра? А потому что мне негде было припарковаться у входа поликлиники <…> припарковаться можно только за километр. Что я и сделала, как законопослушная», — сообщила жена актера.

Напомним, Этуш госпитализирован в НИИ имени Склифосовского травмой.

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок ранее рассказал, что актер при входе в здание поликлиники зацепился ногой и упал.