Лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер считает, что американский лидер Дональд Трамп должен одобрить законопроект о санкциях против России.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Трамп должен одобрить законопроект о санкциях в отношении России, а попытка блокировать его вызовет много вопросов», — приводятся на сайте слова сенатора.

Ранее сообщалось, что сенат США 98 голосами против двух одобрил новые санкции против России и Ирана. Теперь одобрить их должен американский лидер.