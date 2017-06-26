Дочь президента США Иванка Трамп заявила, что старается оставаться вне политики и не строить из себя знатока, при этом она часто дает своему отцу советы по множеству вопросов. Об этом она рассказала в интервью телекомпании Fox News, опубликованном в понедельник, 26 июня.

«Я пытаюсь оставаться вне политики. Я не хочу делать вид, что являюсь знатоком в данной сфере», — сказала она.

Иванка Трамп отметила, что занимается лишь теми проблемами, которые ее сильно волнуют. В том числе это помощь ветеранам, рабочим и многодетным семьям. Она также отметила, что часто дает своему отцу «советы по множеству вопросов», но они не всегда соглашаются друг с другом.