В Великобритании 75 высотных зданий признаны опасными для проживания людей. Как заявил министр по делам общин и местного самоуправления Саджид Джавид, дома провалили испытания на безопасность: их облицовка может привести к крупным пожарам.

Как сообщает «Газета.ру», по всей стране сейчас идут проверки после пожара в высотном доме Grenfell Tower в Лондоне, в результате которого в ночь на 14 июня погибли 79 человек. Напомним, огонь быстро распространился из-за необычного дизайна здания. Облицовка в виде треугольника, прикрепленная к бетонным колоннам, могла создать вакуум.

По данным ряда СМИ, компания Arconic объявила о прекращении продажи облицовочных панелей, которые были использованы при строительстве Grenfell Tower. Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй ранее объявила о том, что более 600 домов в Англии имеют облицовку как у сгоревшей высотки. Замена опасного покрытия высоток в Великобритании может обойтись властям в £600 млн.