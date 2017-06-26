Сотрудники организации пожарной охраны в 2016 году сообщали правительству Великобритании о том, что облицовка некоторых жилых высоток в Лондоне огнеопасна. Об этом в понедельник сообщает телеканал Sky News.

В докладе организации пожарной охраны BRE Global отмечено, что при этом общие строительные нормы соответствовали существующим требованиям. Согласно документам, количество горючих материалов, применяемых в строительстве за последнее время, возросло.

Ранее пожар в лондонском 24-этажном жилом доме Grenfell Tower унес жизни по меньшей мере 79 человек. Сейчас власти страны проводят проверку на противопожарную безопасность в отношении 600 высотных жилых домов. Уже выяснилось, что требованиям не отвечает облицовка десятков зданий в 25 регионах страны.