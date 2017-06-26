Социальная сеть Facebook может заняться созданием собственных сериалов и телевизионных шоу. Представители компании уже ведут переговоры с голливудскими студиями и агентствами, сообщает The Wall Street Journal.

Новый продукт может быть запущен уже в конце лета. Затратить на съемки одного эпизода шоу представители компании планируют около $3 млн.

Также Facebook заинтересован в выпуске сериалов, стоимость одного эпизода которых будет укладываться в шестизначную сумму. Планируется и создание коротких видеороликов, авторам которых гарантируют от $5 тыс. до $20 тыс. дохода от рекламы.