Маршрутка столкнулась с грузовиком в Ставропольском крае, в результате пострадали четыре пассажира.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевой Госавтоинспекции.

Отмечается, что на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю» водитель маршрутки столкнулся с впереди идущим КамАЗом.

По предварительным данным, водителя ослепило солнце, и он не увидел грузовика впереди.

В момент аварии в салоне маршрутки находились 10 человек, четверо из них пострадали. Водитель и два пассажира маршрутки были госпитализированы.