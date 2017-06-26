Ночью в понедельник, 26 июня, в акватории Невы столкнулись катер и прогулочное судно «Альдемарин», в результате инцидента пострадали три человека, один из них госпитализирован. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Уточняется, что катер получил сильные повреждения. При этом теплоход почти не пострадал. Всего на его борту находились 48 человек, медицинская помощь им не потребовалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.