Коллегия Большой палаты ЕСПЧ 3 июля планирует рассмотреть возможность пересмотра ранее принятого решения о запрете на усыновление гражданами США детей из России.

«Группа из пяти судей Европейского суда по правам человека рассмотрит просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату», – цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы Европейского суда.

Как уточнили в суде, решение о дискриминационном характере запрета на усыновление детей из России входит в число просьб о направлении в Большую палату. Запрос «был подан как заявителями, так и правительством РФ», говорится в сообщении.

17 января 2017 года в Европейском суде заявили, что запрет на усыновление российских детей американцами привел к незаконной дискриминации.