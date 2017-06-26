Криштиану Роналду в Казани встретила толпа фанатов. Сборная Португалии вернулась в столицу Татарстана из Санкт-Петербурга.

Поклонники встретили членов сборной Португалии на территории отеля «Рамада», где поселили футболистов. Как пишет «Газета.ру», нападающий португальской сборной Роналду остался доволен приемом в Казани. В своем аккаунте в Instagram он написал «Kazan» и поставил рядом символ, обозначающий «окей».

Kazan 👌 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 26 2017 в 8:32 PDT

Напомним, по итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии набрала семь очков в группе А и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Чили. В Петербурге португальцы выиграли сборную Новой Зеландии со счетом 4:0. Таким образом.

Матч сборных Португалии и Чили пройдет 28 июня на стадионе «Казань Арена». До этого момента португальцы будут тренироваться на базе футбольного клуба «Рубин».