Президент Дональд Трамп стремится к «энергетическому доминированию» США в мире. Об этом заявил его пресс-секретарь Шон Спайсер, выступая в понедельник на брифинге в Белом доме, пишет ТАСС.

Вся текущая рабочая неделя Трампа «будет посвящена американской энергетике». отметил Спайсер. При этом Трамп «полон решимости использовать внутренние энергетические ресурсы (США) для создания рабочих мест» в американской экономике, а также «для укрепления роли, влияния и лидерства Америки за рубежом».

Говоря о конкретике Спайсер добавил, что США теперь могут экспортировать сжиженный природный газ, что они не только «добились самодостаточности», но и готовы, экспортируя его, создавать новые рабочие места в энергетической отрасли страны.