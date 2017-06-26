Порошенко почтил память Анны Ярославны во Франции
Украинский президент Петр Порошенко возложил цветы к строящемуся памятнику королеве Франции Анне Ярославне.
Об этом сообщили СМИ, рассказывая о визите лидера Украины во Францию.
Во время своего визита в город Санлис, где будет установлен монумент Анне Ярославне, Порошенко встретился с украинской общиной и еще раз напомнил о связях Киева с Францией, сообщает «Газета.ру».
Кроме того, он посетил основанное королевой Анной аббатство.
Ранее о роли дочери киевского князя Ярослава Мудрого в истории отношений двух стран говорил президент Франции Эммануэль Макрон.