Украинский президент Петр Порошенко возложил цветы к строящемуся памятнику королеве Франции Анне Ярославне.

Об этом сообщили СМИ, рассказывая о визите лидера Украины во Францию.

Во время своего визита в город Санлис, где будет установлен монумент Анне Ярославне, Порошенко встретился с украинской общиной и еще раз напомнил о связях Киева с Францией, сообщает «Газета.ру».

Кроме того, он посетил основанное королевой Анной аббатство.

Ранее о роли дочери киевского князя Ярослава Мудрого в истории отношений двух стран говорил президент Франции Эммануэль Макрон.