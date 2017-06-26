При столкновении маршрутного микроавтобуса с грузовиком в Шпаковском районе Ставропольского края пострадали семь человек, в том числе один ребенок. ДТП произошло на 26-м километре федеральной автодороги «Кавказ» недалеко от населенного пункта Татарка в понедельник, 26 июня.

«Пострадали семь человек, в том числе ребенок», – сообщили в экстренных службах региона.

Пострадавшие были госпитализированы в городскую клиническую больницу №4 Ставрополя. В настоящее время пять человек находятся в тяжелом состоянии. Еще двое, в том числе ребенок, получили ранения средней и легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что четверо граждан Франции, в том числе двое детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Ставропольском крае.