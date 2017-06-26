Российские исполнители Полина Гагарина и Егор Крид, а также DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций по футболу, которая состоится 2 июля в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола, шоу начнется перед финальным матчем в 19.15 и продлится около 20 минут.

Церемония закрытия вместит в себя эпизоды, посвященные истории Санкт-Петербурга, истории Кубка конфедераций FIFA, его победителям и нынешним участникам.

Отмечается, что подготовкой шоу занимается команда «Первого канала».

Кроме того, на церемонии закрытия выступят артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Финальный матч турнира начнется в 21.00.