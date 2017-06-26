Президент Румынии Клаус Йоханнис одобрил кандидатуру социал-демократа Михая Тудосе на пост премьер-министра.

Михай Тудосе был выдвинут правящей коалицией в составе Социал-демократической партии и «Альянса либералов и демократов».

Ранее новый премьер-министр занимал должность министра экономики в правительстве Сорина Гриндяну, которому был выражен вотум недоверия на прошлой неделе. По мнению Йоханниса, Тудосе способен разрешить кризис в Румынии.

«Принимая во внимание текущий кризис и срочную необходимость его остановить, поскольку он вредит экономике и имиджу Румынии за рубежом, я принял решение», — приводит слова президента агентство Reuters.

Лидеры социал-демократов ранее обещали, в случае поддержки президентом кандидатуры Тудосе они окончательно утвердят в парламенте новое правительство уже в четверг.