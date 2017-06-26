Премьера документального фильма «Записки о горных травах» с участием писателя и публициста Захара Прилепина состоится в конце 2017— начале 2018 года. Об этом сообщила продюсер проекта Мария Панкратова в ходе пресс-конференции в Пятигорске.

«До конца года мы фильм сделаем. Соответственно, в конце года или в начале 2018 года начнется показ. Хронометраж — 39 минут, может быть, сделаем потом расширенную версию», — заявила Панкратова.

По словам продюсера, кинолента рассчитана на широкую аудиторию, в особенности на молодежь.

Сценарист фильма Елена Миляева сказала, что картина должна вдохновлять зрителей узнавать Кавказ. Съемки фильма проходят в Северной Осетии — Алании, Дагестане, Чечне и Ставропольском крае.

«Притяжение мест, вдохновивших когда-то великих писателей, должно передаться и зрителям, у них должно возникнуть желание отправиться узнавать Кавказ заново, открывать его для себя. Лично меня как автора места, которые мы здесь посетили, очень вдохновили», — поделилась Миляева.

Картина рассказывает о писателе, который путешествует по следам великих предшественников — Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова и Косты Хетагурова. Захар Прилепин сыграет главного героя. Он рассказал, что в фильме показаны «различные точки пересечения этих персонажей — когда они появлялись в одних и тех же местах, какие есть созвучия в их биографических приключениях, в их строчках».