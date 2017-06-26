Владимир Этуш, госпитализированный после падения в понедельник, 26 июня, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, уже чувствует себя хорошо и намерен вернуться к работе.

Об этом заявил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

«Я разговаривал с Владимиром Абрамовичем, голос у него бодрый. Я сказал, что он очень нас напугал, на это актер ответил: «Да я сам испугался, сейчас чувствую себя хорошо», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что врачи не обнаружили у актера переломов и диагностировали ушиб спины, но из-за солидного возраста Этуша они планируют продержать его несколько дней. Сам же артист хочет как можно скорее вернуться на сцену.