Планы Сербии наладить сотрудничество в сфере безопасности и с Россией, и с НАТО не является противоречием, заявила в понедельник, 26 июня, заместитель генерального секретаря альянса Роуз Готтемюллер.

«В НАТО считают, что страны должны иметь возможность выбирать своих партнеров в сфере безопасности, выбирать, с кем сотрудничать», – цитирует Готтемюллер ТАСС.

Она также признала право Сербии самостоятельно решать вопрос о Российско-сербском гуманитарном центре в Нише (РСГЦ). Готтемюллер отметила, что это «двусторонний вопрос между Россией и Сербией».