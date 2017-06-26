Минпромторг России разрешил продажу алкоголя по водительским правам и паспорту болельщика (FAN ID), об этом сообщается на сайте ведомства.

Таким образом перечень документов, по которым продавец может проверить возраст покупателя увеличивается с 12 до 14 удостоверений, среди которых паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, военный билет, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России, паспорт иностранного гражданина и др.

При этом отмечается, что продавец сможет убедиться в совершеннолетии покупателя по паспорту болельщика до 31 декабря 2018 года.

FAN ID является основным инструментом идентификации болельщиков. Он введен к старту Кубка конфедераций для повышения уровня безопасности турнира, и будет действителен до 31 декабря после окончания чемпионата мира по футболу 2018 года, который также пройдет в России.