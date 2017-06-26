Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили возможности урегулирования сирийского кризиса. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении.

Также в ходе телефонного разговора Лавров призвал Вашингтон не допускать провокаций в отношении сирийской армии, «ведущей операции против террористов». Обе стороны отметили необходимость усиления борьбы с терроризмом, а также договорились поддерживать диалог по вопросам двусторонней повестки дня. Телефонный разговор Лаврова и Тиллерсона состоялся по американской инициативе.