Самолет авиакомпании Thomas Cook, летевший на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту Манчестера из-за поломки левого крыла, сообщает Daily mail.

Как сообщается, лайнер вылетел из Манчестера на Кубу в 12:20 (14:20 мск) и успел пролететь над территорией Ирландии, после чего командир судна принял решение вернуться в аэропорт. Отмечается, что аварийная посадка прошла успешно, пострадавших нет.

В авиакомпании сообщили, что у лайнера случилась «предположительная техническая неисправность» в воздухе. О причинах поломки крыла не сообщается.