Президент США Дональд Трамп готов признать, что РФ и «потенциально другие страны» могли вмешиваться в американские выборы в 2016 году.

Об этом заявил пресс-секретарь администрации Белого дома Шон Спайсер.

«Россия и потенциально другие страны могли быть вовлечены», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее США обвинили Россию во взломе баз данных Демократической партии и передаче информации WikiLeaks для публикации, что послужило одной из причин поражения кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Кремль всегда отрицал эти обвинения.