Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани планирует посетить Вашингтон до 2 июля, сообщает агентство RT.

Посольство Катара в США эту информацию уже подтвердило, отметив, что встречу планируется провести на этой неделе.

Некоторые СМИ ранее сообщали, что власти США собираются провести саммит лидеров стран Персидского залива с целью нормализовать ситуацию вокруг Катара. В начале июня несколько арабских стран, среди которых Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма.