В министерстве здравоохранения Мурманской области началась 20-дневная проверка, инициированная Росздравнадзором. Сотрудники ведомства намерены проконтролировать работу ведомства в сфере охраны здоровья граждан.

Возможно, мероприятия связаны с тем, что жительница города Апатиты Дарья Старикова рассказала о своей болезни во время обращения к Владимиру Путину в рамках «прямой линии». Девушку на протяжении долгого времени лечили от остеохондроза массажем и уколами, а точный диагноз «рак четвертой стадии» смогли поставить только в мурманской больнице.

Как передает ИА «Би-порт», проведение проверки мотивировано в целом ненадлежащим качеством оказания медицинской помощи в регионе. Так, специалисты обращают внимание на возросший показатель общей смертности по итогам 11 месяцев 2016 года, а также смертности от новообразований.